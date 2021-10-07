15 إجراء من "التعليم" لتحقيق الحضور وتأمين الطلاب بالعام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام العام الدراسى الجديد بداية من السبت 9 أكتوبر الجارى، نرصد فى التقرير التالى 15 إجراء هاما لتحقيق الانضباط والحضور النظامى بين الطلاب. ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب. ـ توفير زائرة صحية بكل مدرسة. ـ التنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي. ـ الدراسة تنطلق السبت وفق الخريطة الزمنية دون تأجيل أو تقليل أيام الحضور بالمدارس. ـ الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ـ إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة. ـ توزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة. ـ توفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على مديرى المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة. ـ وضع الجداول المدرسية وحلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب. ـ استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة لتقليل الكثافات. ـ تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية. ـ عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا. ـ توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية على أهمية مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية. ـ الحفاظ على نظافة الفصول ودورات المياه وتعقيمها. ـ الوزارة حريصة على انتظام العام الدراسى الجديد خاصة التلاميذ من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي وجميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.

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