/654978/ملخص-الجولة-الثالثة-من-تصفيات-القارة-الأسيوية-المؤهلة-لبطولة-كأس-العالم-2022-السعودي-وإيران-وأستراليا-يقتربون-من-حجز-مقاعد-بمونديال-قطر

شهد القارة الأسيوية اليوم على العديد من المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي جاء بها اللقاء الأول في الصدارة المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب السوري.

نتيجة مباراة كوريا الجنوبية وسوريا:

انتهت أحداث مباراة كوريا الجنوبية وسوريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح كوريا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم منتخب كوريا الجنوبية في نتيجة المباراة بتسجيل "إن بيوم هوانج" الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة، وسجل هيونج مين سون الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة.

وسجل عمر خربين نهاجم منتخب سوريا ولاعب فريق الوحدة الإمارتي، وجاء هدف سوريا بالتعادل في الدقيقة الت 84 من عمر اللقاء، ليأتي مهاجم توتنهام الإنجليزي الهدف الثاني لكوريا ويخطف المباراة.

نتيجة مباراة العراق ولبنان:

حسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث مباراة منتخب العراق ولبنان، في لقاء الدور الثالث من منافسات تصفيات القارة الأسيوية، وشهد على اللقاء ملعب استاد خليفة الدولي.

نتيجة مباراة الإمارات وإيران

حقق المنتخب الإيراني الفوز على المنتخب الإماراتي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

سجل هدف المباراة الوحيد وهدف صدارة المجموعة الاولى، مروان طارمي في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، في لقاء شهد على العديد من البطاقات الصفراء للفريقين.

نتيجة مباراة السعودية واليابان:

انتهت احداث مباراة منتخب السعودية واليابان بنتيجة هدف دون رد في لقاء، لصالح المنتخب السعودي، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي فراس البريكان الهدف الاول والحيد والفوز لمنتخب بلاده فب الدقيقة الواحد والسبهعون من عمر اللقاء، الذي شهد على مباراة نظيفة بدون أي بطاقات صفراء من قبل الطرفين.

نتيجة مباراة الصين وفيتنام

حسم منتخب الصيني الفوز على المنتخب الفيتنامي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على إستاد الشارقة، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

نتيجة مباراة أستراليا وعمان

حقق المنتخب الأسترالي الفوز علي المنتخب العماني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة من منافسات تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وشهد على المباراة ملعب بانكويست.