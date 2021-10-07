/654975/انسحاب-فيل-هيث-ووفاة-جورج-بيترسون-أبرز-مفاجآت-مستر-أولمبيا-2021-قبل-انطلاق-ضربة-البداية

جاء خبر وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام، والذي كان مقرراً له المشاركة في مستر أولمبيا 2021، كالصاعقة على مشاهدي ومتتبعي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توفي جورج بيترسون يوم أمس بشكل مفاجئ ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة حتى الأن.

ولكن تحدث تقارير صحفية أن سبب وفاة جورج بيترسون هو مشاكل بمدرات البول، التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام من أجل التنشيف قبل بداية البطولات الكبرى.

وقال الموقع الرسمي للبطولة" ببالغ الحزن والأسى، جاء لنا خبر وفاة جورج بيترسون المنافس على لقب مستر أولمبيا 2021، تعازينا للجميع".

ولم تكن وفاة جورج بيترسون هي المفاجأة فقط، ولكن قرر أيضا البطل السابق لمستر أولمبيا "فيل هيث" الانسحاب من المشاركة على اللقب هذا العام.

ويعتبر فيل هيث من أساطير اللعبة، وفاز باللقب 7 مرات على التوالي من قبل، وجاء قرار الانسحاب بسبب رؤيته بعدم المنافسة على اللقب بشكل جيد.

وكان فيل هيث أعلن خلال تصريحات صحفية من قبل أن بيج رامي، حامل اللقب الأخير، هو الأوفر حظاً من أجل نيل لقب هذا العام.

«بيج رامي» حامل اللقب الأخير.. تعرف على قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا بين عامي 2000-2020

تبدأ فعاليات مستر أولمبياد 2021 صباح غداً الجمعة، وبمشاركة 4 لاعبين من مصر، يأتي على رأسهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" حامل لقب النسخة الماضية.

ويسعى البيج رامي أن يحقق اللقب للعام الثاني على التوالي وتكرار إنجاز الثلاثي "روني كولمان، وفيل هيث، وجاي كاتلر".

وفاز روني كولمان باللقب 8 مرات من قبل، كانت البداية بعام 1998 حتى 2005.

وجاء فيل هيث ليتربع على عرش اللعبة بداية من عام 2011 حتى عام 2017، محققاً اللقب 7 مرات.

وحقق لي هاني اللقب 8 مرات على التوالي هو الآخر، بداية من عام 1984 حتى 1991.

ولن يتمكن فيل هيث للوصول للقب الثامن بسبب إعلان انسحابه أمس، في مفاجأة مدوية للجميع.

وفيما يلي قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا خلال آخر 20 عاما:-

-2020 "بيج رامي"

-2019 "براندون كاري"

-2018 "شون رودن"

-2017 "فيل هيث"

-2016 "فيل هيث"

-2015 "فيل هيث".

-2014 "فيل هيث"

-2013 "فيل هيث"

-2012 "فيل هيث"

-2011 "فيل هيث"

-2010 "جاي كاتلر"

-2009 "جاي كاتلر"

-2008 "دكستر جاكسون"

-2007 "جاي كاتلر"

-2006 "جاي كاتلر"

-2005 "روني كولمان"

-2004 "روني كولمان"

-2003 "روني كولمان"

-2002 "روني كولمان"

-2001 "روني كولمان"

-2000 "روني كولمان"