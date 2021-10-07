/654974/استدعاء-وزيرة-الصحة-للبرلمان-بيان-عاجل-للحكومة-بشأن-العثور-لقاحات-كورونا-ملقاه-في-ترعة-بالمنيا

وجه أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام. وطالب النائب بسرعة محاسبة مسئولي وزارة الصحة بمديرية بالمنيا وكافة المسئولين عن هذه الحريمة التي تستهدف حياة وأموال الشعب وصحة المواطنين.

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ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وتطبيق القانون ومحاسبة كافة المسئولين، قائلا: في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس حفاظا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع وهو ما يمثل جريمة كاملة الأركان.

اهدار فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لهذا اللقاح

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة أهدرت فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لهذا اللقاح إضافة إلى الأموال، خاصة في ظل حالات الانتظار، هو ما يعني أن من قام بهذا الفعل يستهدف أمن وصحة الشعب ويستهدف مصر وأمنها القومي.

وتابع نائب المنيا: ما حدث جريمة وإهمال وإهدار للمال العام تقع مسئوليته السياسية على الحكومة ووزيرة الصحة.

استدعاء وزيرة الصحة إلى مجلس النواب

وطالب عضو البرلمان، باستدعاء وزيرة الصحة إلى مجلس النواب لشرح أسباب وملابسات ما حدث ومحاسبة المسئولين، قائلا: لا يمكن السكوت على ما حدث ولابد من تحقيق فوري.

وتسائل النائب: كيف وصل اللقاح لمرحلة الترع، متابعا: هل يمكن أن يكون علاج الشعب عرضة للسرقة والإهمال.

واستنكر عضو البرلمان الواقعة، قائلا: في الذي تتسابق الدول للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتسعى البشرية كلها من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، خصوصا مع دخول الموجة الرابعة نجد هذه الواقعة الغريبة بإلقاء اللقاح في الترع.