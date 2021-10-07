/654977/مصطفى-سالم-العبور-بالاقتصاد-المصري-إلى-بر-الأمان-لا-يقل-عن-العبور-العسكري-في-حرب أكتوبر-73

هنأ النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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وقال النائب مصطفى سالم أن الجيش المصري العظيم عبر قناة السويس واجتاح خط بارليف قاهرا للجيش الإسرائيلي ومحققا انتصارا عظيمـ لن ينساه المصريين مع مرور الومن، وسيكون درسا للاجيال القادمة يستلهموا منه العزة والكرامة والانتماء.

العبور بالاقتصاد المصري بأمان لا يقل عن العبور العسكري في حرب 73

جاء ذلك خلال لقاءه مع الاعلامي محمد خير عبر برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور، موضحا أن العبور بالاقتصاد المصري بأمان لا يقل عن العبور العسكري في حرب 73، حيث ان مصر منذ 2011 مرت بأحداث كبيرة توقف خلالها الاقتصاد المصري، حيث تم التعرض لمؤامرات خارجية وداخلية الامر الذي أدى إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير.

ارادة وعزيمة سياسية ضخمة

وأوضح مصطفى سالم أننا واجهنا معركة شرسة احتاجت إلى ارادة وعزيمة سياسية ضخمة، وهو ما تم تحقيقه من خلال القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي عبر بالبلد إلى الأمان، مواجه كافة التحديات والظروف.

لولا الإرادة السياسية لما استطعنا أن نعبر بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان

واستطرد وكيل خطة النواب، أنه لولا الإرادة السياسية لما استطعنا أن نعبر بالاقتصاد المصري غلى بر الأمان، موضحا أن كثير من الحكومات لم تستطيع اتخاذ القرارت التي اتخذتها القيادة السياسية، منوها إلى أن الهدف الرئيسي كان بناء دولة وليس معالجة أوضاع أو مشاكل، وهو ما نراه جليا في دولة بعصر جمهورية جديدة.