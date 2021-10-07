/654979/فرنسا-تعود-من-بعيد-وتحقق-الفوز-على-بلجيكا-بدوري-الأمم-الأوروبية

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام فرنسا:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد - ديناير - فيرتونخين - كاستاني

خط الوسط: فيتسيل - تيليمانس - دي بروين

خط الهجوم: كاراسكو - إيدين هازارد – لوكاكو

تشكيل منتخب فرنسا أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - كوندي - فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز - رابيو - بوجبا -

خط الهجوم: جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: لوريس، كوستل، ماينان.

الدفاع: ديني، دوبوا، كيمبيمبي، كوندي، أوباميكانو، فاران، بافردو، ثيو هرنانديز .

الوسط: بوجبا، رابيو، تشواميني، فيريتو، جيندوزي ،.

الهجوم: بنزيما، موسى ديابي، جريزمان، وسام بن يدر، مارسيال، مبابي.

قائمة منتخب بلجيكا:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.