/654980/مصطفى-سالم-الاستثمارات-العامة-في-مصر-ارتفعت-من-36-مليار-جنيه-في-2016-إلى-358-في-2021

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي، لما استطاعت مصر ان تمر وتتخطى الأزمات، سواء كانت صحية أو سياسية أو اقتصادية، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيقه أدى إلى مواجهة أزمة كورونا والازمات السياسية ومواجهة الارهاب والتصدي له بكامل الإرادة والعزيمة.

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جاء ذلك خلال لقاءه مع الاعلامي محمد خير عبر برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور ، مشيرا إلى بعض المؤشرات التي تدلل على ايجابية برنامج الاصلاح الاقتصادي كثيرة، حيث أن معدلات البطالة كانت 13.7 % في 2014 والان يتم استهداف 7.3 %، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وبالتالي كل هذه المؤشرات تؤكد أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي.

استفادة المواطن من المشاريع القومية

ورد النائب مصطفى سالم على سؤال الإعلامي محمد خير بشأن العائد الذي يعود على المواطن من المشاريع القومية العملاقة وبناء المدن الجديدة والطفرة التي تحققت في منظومة النقل والطرق، قائلا:" العائد الذي يدخل من المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الادارية يتم الانفاق به على مجالات اخرى، على سبيل المثال الانفاق على التعليم والصحة، حيث أن معدل الانفاق عليهم زاد بشكل كبير مقارنة بعام 2014".

أهمية شبكة الطرق بالنسبة للمواطن

واكمل:” أما عن شبكة الطرق فوائدها تعود على القاصي والداني، فالمواطن يشعر بأهمية الطرق من خلال توفيير الوقت والجهد والمواد البترولية وتقليل معدل احتراقها، نظرا للتكدسات المرورية التي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك نظرا لزيادة الوقت، بالإضافة إلى الراحة النفسية والجسدية، فكل هذا يتم ترجمته إلى توفير للمال.

النهضة تقوم بالمشاريع والبنى التحتية لتوفير فرص العمل وخفض البطالة

وتابع وكيل خطة النواب، أن أي نهضة تقوم بالمشاريع والبنى التحتية لتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة والعوز والفقر، حيث أن كل هذه الامور من شأنها تحسين جودة حياة المواطن.

وأشار النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاستثمارات العامة في مصر ارتفعت من 36 مليار جنيه في 2016 إلى 358 مليار جنيه في عام 2021.