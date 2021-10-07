/654981/مصطفى-سالم-مبادرة-حياة-كريمة-استهدفت-الارتقاء-بالمواطن-إلى-القمة وحققت-انجازات-غير-مسبوقة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعد من المشاريع القومية العملاقة الأكبر في تاريخ مصر، موضحا انها حققت انجازات لم نشهدها على مدار عصور سابقة بالكامل، لانها جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش وتحسين جودة حياة المواطن والارتقاء به.

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جاء ذلك خلال لقاءه مع الاعلامي محمد خير عبر برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور ، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة وفرت العديد من من فرص العمل، مشيرا إلى أنها مبادرة ممتدة بمعنى، أنه بالانتهاء من المشروعات القائمة عليها سوف يتم تحويل القرى إلى وحدات انتاجية وانشاء وحدات صناعية صغيرة بها يتم الاستفادة منها، في زيادة الانتاجية وتخفيض نسبة البطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل.

حياة كريمة مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر

ونوه وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن حياة كريمة مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن من خلال الاهتمام بكافة مناحي الحياة والقطاعات سواء بعمل شبكات طرق على أعلى مستوى ورفع كفاءة القري في الريف المصري، وتحسين البينة التحتية بشبكات الاتصالات، ودعم منظومة الصرف الصحي.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

وتحدث النائب مصطفى سالم عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذب اتخذته الدولة قائلا:" لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي، لما استطاعت مصر ان تمر وتتخطى الأزمات، سواء كانت صحية أو سياسية أو اقتصادية، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيقه أدى إلى مواجهة أزمة كورونا والازمات السياسية ومواجهة الارهاب والتصدي له بكامل الإرادة والعزيمة.