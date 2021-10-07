فيديو- إزالة مخالفة تغيير وحدة من سكنى لتجارى فى منشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من أعمال الإزالة وإعادة الشئ لأصله، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بمتابعة من محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر. يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدم السماح بوجود مخالفات البناء والتعديات.

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