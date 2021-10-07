فيديوجراف.. صندوق رعاية المبتكرين يدعم العقول الذهبية

جدة - نرمين السيد - يُسهم الصندوق فى تحويل الأفكار لمنتجات قابلة للتسويق، ويؤسس بيئة لربط الباحثين بالمؤسسات المانحة، وأطلق الصندوق الشهر الماضى برنامج «تسريع التسويق». ودشن الصندوق برنامج «EiPIC» لدعم طلاب مدارس المتفوقين «STEM»، وأعد خطة لتسويق الابتكارات وفقًا لرؤية مصر 2030، ويساعد على توفير الدعم المادى والفنى والتسويق الرقمى.

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