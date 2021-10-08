الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تلقت بلاغاً من إحدى المواطنات رفضت ذكر اسمها يفيد بعزم والد طفلة بتزويجها رغما عنها وقبل بلوغها السن القانونى.

وعلى الفور وجهت أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة بنى سويف التى بدورها، أرسلت اللجنة الفرعية بمركز ناصر للتأكد من صحة الواقعة.

وأضافت السنباطى أنه بعد التأكد من صحة الواقعة، تم تحرير محضر بمركز شرطة ناصر، مشيرة إلى أنه تم استدعاء والد الطفلة والذى أبدى جهله بالسن القانونى للزواج، وأنه كان يعزم على إتمام زواجها من أحد أقاربه.

وأكدت السنباطى أن الأب وقع على إقرار بحسن رعاية الطفلة، وعدم إتمام زواجها إلا بعد اتمامها السن القانونى، كما قامت لجنة حماية الطفولة بالمحافظة بعقد جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الشكر إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة بنى سويف واللجنة الفرعية، بمركز ناصر لسرعة التحرك لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها.

وأكدت السنباطى أن المجلس لا يدخر جهدا فى توفير أقصى درجات الحماية للأطفال، ولا سيما الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات مناشدة الأهالى والأسرة بأهمية الحفاظ على الفتيات، وأنه لا يجوز حرمان هؤلاء الزهور من طفولتهن وبراءتهن وأن زواجهن فى هذا السن يحرمهن من حقوقهن.

وناشدت السنباطى المواطنين بضرورة الابلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتى تتمثل فى الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.