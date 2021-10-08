21 ألف راكب غادروا مطار القاهرة على متن 173 رحلة جوية

جدة - نرمين السيد - ويشهد المطار حتى الآن انتظام رحلات الإقلاع والوصول وذلك إلى عدة وجهات دولية منها :"لندن نيويورك مونتريال باريس إسطنبول فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت كوبنهاجن أربيل ميلانو قازان انجمينا موسكو بوخارست أمستردام الدوحة أربيل أبوجا بيروت ابوظبى دبى الشارقه البحرين أثينا".
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصًا فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.
كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية "QR code" بديلًا عن ختم معمل تحليل الـ PCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـ PCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.
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