 الأنبا إسحق يستقبل خدام دار الكتاب المقدس

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء عرض فكرة مشروع "كتاب مقدس مفتوح فى كل بيت"، والذى يهدف إلى تشجيع الأسرة على قراءة ودراسة الكتاب المقدس وتطبيق تعاليمه فى الحياة العملية، ويعد هذا المشروع من مشاريع دار الكتاب المقدس تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث بارك قداسة البابا مشروع توزيع كتاب مقدس لكل أسرة ومعه مسابقات فى الكتاب المقدس.

وبارك الأنبا إسحق مشاريع دار الكتاب المقدس وقدم الشكر لخدام الدار على تعبهم فى توصيل كلمة الله لكل بيت.

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