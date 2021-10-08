انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تستثني بعض الفئات للدخول المباشر إلى أراضيها منهم المعلمين والمعلمات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، خطاب عاجل يتضمن الفئات المستثناة لدخول السعودية بصورة مباشرة، وذلك وفقاً لبيان والوزارة الأربعاء الماضي، بناء على تقرير مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض. كما وأوضح التقرير بأنه سيتم خضوع تلك الفئات للحجر المؤسسي فور دخولهم البلاد لمدة تصل إلى 14 يوم، كما سيتم تلقيهم للقاح كورونا خلال فترة الحجر.

وجدير بالذكر أنه جاء ذلك القرار وسط ترقب الوافدين إلى المملكة لقرار فتح الطيران بين مصر والسعودية، وكذلك العديد من الدول التي يشمهلم قرار تعليق الطيران السعودي المباشر، والذي قامت المملكة العربية السعودية بأخذه، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد بعد إنتشاره العام الماضي، ولا يزال سارياً حتى الآن تجاه العديد من الدول.

الفئات المستثناة لدخول السعودية بصورة مباشرة

كشف أحمد رجائي الشاغل لمنصب الملحق العمالي ورئيس مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية، أنه يشمل كذلك هذا القرار الوافدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مضيفاً أنه يستثني كذلك من تلقى جرعتين كحد أدني من اللقاحات المعتمدة بالمملكة السعودية من الخضوع للحجر المؤسسي، وعليه فقد بين الفئات المستثناة لدخول السعودية بشكل مباشر، والتي جاءت كالتالي:

أعضاء هيئة التدريس، سواء في الكليات الجامعية أو في والمعاهد.

والوافدين من المعلمين والمعلمات.

الهيئة التدريبية التي تتبع مؤسسة التدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب.

الوافدين من الطالبات والطلبة أصحاب المنح الدراسية.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

صرح مصدر بشركة مصر للطيران، وفقاً لما نشرته جريدة الوطن عن قرب إتخاذ قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية، ومن ثم عودة حركة الطيران المدني لوضعها الطبيعي بين البلدين، وأضاف أنه قد إتخذت المملكة أول خطوات إعادة الطيران، بسماحها لبعض الفئات لدخول السعودية بشكل مباشر، والتي منها أعضاء هيئة التدريس، وفئات أخرى قد شملهم القرار، وجدير بالذكر أنه قد أصدرت المملكة العربية السعودية قراراً يختص بدخول الأجانب إلى أراضيها، والذي تضمن العديد من الشروط للسفر إلى السعودية، والتي أبرزها حصول الوافد على جرعتين من لقاح كورونا معتمدة في البلاد، وتطبيق الحجر المؤسسي فور دخولهم البلاد.