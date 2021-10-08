/654985/قبل-لقاء-مصر-وليبيا-ملخص-تصفيات-إفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم-2022-تونس-تحقق-الفوز-على-موريتانيا-بثلاثية-ومالي-تضرب-بالخمسة-في-شباك-كينيا

شهدت اليوم الخميس انطلاق الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، على مبارتين بين مالي وكينيا، وتونس وموريتانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب المصري غداً الجمعة في الساعة التاسعة مساء، مع المنتخب الليبي في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السادسة لقارة غفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة مالي وكنيا

حقق المنتخب المالي الفوز على منتخب كينيا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وبتلك النتيجة يحقق المنتخب المالي الفوز بأكبر نتيجة في تصفيات القارة السمراء، لبطولة كأس العالم، وشهد على المباراة ملعب أدرار.

ويتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد سبعة نقاط، علي حساب المنتخب الأوغندي صاحب المركز الثاني برصيد خمسة نقاط.

نتيجة مباراة توتنس وموريتانيا

انتهت أحداث مباراة تونس وموريتانيا بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد، لصالح تونس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر، وشهد على المباراة ملعب الأولمبي حماد العقرب.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسعة نقاط، في المجموعة الثانية، ويتصدر ترتيب المجموعة على حساب منتخب غينيا الإستوائية صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق إلياس السخيري في الدقيقة 15، قبل أن يضيف وهبي الخزري الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 85 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للمنتخب التونسي.

يذكر أن المنتخب التونسي سيواجه نظيره الموريتاني مجددا على أرض الأخير يوم العاشر من الشهر الجاري، فيما يحل منتخب غينيا الاستوائية ضيفا على نظيره الزامبي في اليوم نفسه.

تشكيل منتخب تونس أمام موريتانيا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان براون - ياسين مرياح - علي معلول

خط الوسط: سعد بقير - عيسى العيدوني - إلياس السخيري

خط الهجوم: نعيم سليتي - أنيس بن سليمان - وهبي الخزري

موعد مباراة مصر وليبيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لـ كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف ليبيا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد جولتين.