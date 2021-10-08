/654982/بعد-فوزها-بالبرونزية-التاريخية-في-المصارعة-وزير-الرياضة-يشيد-بالبعثة-المصرية-بالنرويج

أشاد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدور ومجهودات البعثة الدبلوماسية المصرية في مملكة النرويج لدعمهم ومساندتهم للاعبة المنتخب المصرى سمر حمزة، والعمل علي توفير كافة احتياجاتها خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للمصارعة المقامة بالنرويج خلال الفترة ٢-١٠ أكتوبر الجاري، مقدماً الشكر والتقدير للسفير المصري بالنرويج علي هذه المجهودات التي كان لها بالغ الأثر في مشوار اللاعبة ببطولة العالم للمصارعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الشباب والرياضة والسفير عمرو رمصان سفير مصر فى النرويج خلال استقباله اللاعبة سمر حمزة.

سمر حمزة

واستطاعت اللاعبة سمر حمزة الفوز بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة عقب فوزها على بطلة الهند بنتيجة ٢/ ١ في انجاز تاريخي حيث تعد أول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ أكثر من ١٥ عام على آخر ميدالية في عام ٢٠٠٦م .

أعرب أشرف صبحي عن امتنانه لأبطال مصر الرياضيين الذين يحققون الانجازات ويرفعون علم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدولة المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة لجميع اللاعبين.

الألعاب الأولمبية

لفت وزير الشباب والرياضة إلي البدء من الآن في الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤م ، وإخضاع اللاعبين المتميزين لبرامج الدعم المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المناخ والأجواء المناسبة للاعبين وتنفيذ متطلباتهم والمعسكرات التدريبية المحددة لهم ، فضلًا عن اتخاذ اللازم من تدريبات واستعدادات للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة خلال مشوار التأهل، وإضافة انجازات جديدة للرياضة المصرية.

وتمكنت البطلة المصرية سمر حمزة من تحقيق أول ميدالية برونزية لمصر في بطولة العالم للمصارعة النسائية.

وتعتبر ميدالية سمر حمزة هي الميدالية الأولي لمصر في بطولة العالم للمصارعة عموماً منذ تحقيق البطل محمد عبدالفتاح بوجي الميدالية الذهبية عام 2006.