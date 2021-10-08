/654984/مصطفى-سالم-مصر-لم-تتخلف-عن-سداد-أي-التزام-من-أقساط-القروض-برغم-أزمة-الكورنا-ولا-شيء-يدعو-للخوف

تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن اشكالية قلق المواطن من اشكالية الدين المصري الخارجي، قائلا:" الدين المصري لا يقفلق، وذلك لأن الدولة لم تتخلف في قسط واحد عليها، فالخوف يكون عندما لا يكون هناك قدرة عن السداد.

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جاء ذلك خلال لقاءه مع الاعلامي محمد خير عبر برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور، مضيفا أنه تقدم بمقترح لوزارة المالية سابقا بشأن تأجيل سداد القروض أثناء أزمة كورونا وتداعياتها السلبية التي أثرت على اقتصاد العالم باكمله، ولكن كان هناك خوف بأن يؤثر هذا الامر على تصنيف مصر الائتماني.

الرئيس وجه بعمل أمانة للقروض برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزارء

ونوه سالم إلى أن الرئيس السيسي وجه بعمل أمانة للقروض برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، من أجل أن يكون هناك ادارة حكيمة لهذا الملف الهام، موضحا ان الهدف الأن يتمثل في خصم نسب الاقتراض حيث أنه لا يوجد دولة على مستوى العالم لا تقترض، ولكن السعي يكون من أجل تخفيض نسب الاقتراض والعجز ونسب الديون.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

وتحدث النائب مصطفى سالم عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذب اتخذته الدولة قائلا:" لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي، لما استطاعت مصر ان تمر وتتخطى الأزمات، سواء كانت صحية أو سياسية أو اقتصادية، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيقه أدى إلى مواجهة أزمة كورونا والازمات السياسية ومواجهة الارهاب والتصدي له بكامل الإرادة والعزيمة.