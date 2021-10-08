بشرى تعلن اختفائها عن السوشيال ميديا مؤقتا..«تفاصيل»

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كشفت الفنانة بشرى اعتزالها مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مؤقت، خلال الفترة المقبلة بسبب حدوث كسر هاتفها، مشيرة إلى أنها ستستغل تلك الفترة لأخذ إجازة لنفسها، ولأسرتها.

دوت الخليج يرصد سبب اعتزال بشرى السوشيال ميديا

بشرى تعتزل السوشيال ميديا

كتبت بشرى شرى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”: “تليفوني باظ وشايفة إن أحلى هدية أقدمها لنفسي السنة دي هي إني مصلحوش في القريب العاجل، وسأكتفي بهاتف للأسرة فقط ولا أعرف متى سأقرر شراء تليفون جديد، شكرا لكل الغاليين، ومن هنأني بعيد ميلادي، حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع أثرت فيا تأثير كبير وأشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي”.

بدء عرض حكاية «مش مبسوطة» لداليا مصطفى وبشرى

من ناحية أخرى، تستعد قناة cbc لطرح حكاية جديد من مسلسل «زي القمر» تحت اسم «مش مبسوطة» والتي يخوض بطولتها كلا من الفنانة المتألقة بشرى بجانب زميلتها الفنانة داليا البحيري.

وتعد حكاية «مش مبسوطة» السادسة من العمل الذى يشاركهما البطولة فيه أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضها بداية من السبت المقبل.

بشرى تستعد لعرض فيلم معالي ماما

وكانت قد شهدت الفترة الماضية تعافي الفنانة بشرى من فيروس كورونا ا المستجد بعد أن هاجمها الفيروس لمدة أسابيع قليلة الذي أدى إلى توقفها عن استكمال مشاهدها بفيلمها الجديد «معالي ماما».

وكشف أحمد نور مخرج فيلم «معالي ماما» أن العمل على الفيلم مازلا قائم وأن فريق العمل في انتظار التعافي الكامل لبشرى لإستئناف التصوير خاصة وأنهم تفصلهم أيام قليلة على الإنتهاء من تصويره، ومن المقرر أن تبدأ بشرى بتصوير مشاهدها المتبقية بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر أغسطس الحالي.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.