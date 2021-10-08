/654987/كارلوس-كيروش-يثير-التكهنات-حول-وجود-أزمة-بين-الحضري-والشناوي-بعد-نفي-إصابة-الحارس-الأساسي-لمنتخب-مصر

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر دعم الجميع داخل مصر من أجل عبور محطة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليبيا" محمد الشناوي سليم وشارك في التدريبات جيداً، ولا أعلم عن الأحاديث التي خرجت بأنه مصاب، من الممكن أن تكون الأنباء قد وصلت بطريقة خاطئة للإعلام، ولكنني أؤكد أن الشناوي تعرض لكدمة فقط ولم تكن إصابة".

وزاد" من الوارد أن يكون قد حدث سوء تفاهم بسبب هذه الإصابة، ولكن الأهم حالياً هو تواجد الحارس معنا من أجل لعب مباراة ليبيا إذا وقع عليه الاختيار، وننتظر دعم الجميع من أجل الفوز بالمباراة".

وأكمل" مباريات التصفيات تنقسم إلى 3 أقسام، فقد انتهينا من القسم الأول والأن نحن في القسم الثاني، وليبيا متفوقة علينا بنتيجة 6/4 ونتمنى أن نصعد للنقطة رقم 10 بعد نهاية مبارتي ليبيا".

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت أقاويل بأن هناك أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وتناولت وسائل الإعلام أن هناك خلاف قديم بينهم، مما أدى لحدوث هذا الأمر.

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

أزمة الشناوي والحضري داخل منتخب مصر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش قبل تدريب المنتخب اليوم حيث قال "أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي "نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع".

وواصل كيروش حديثه "هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة".

ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية حين قال "يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي، بطولة كأس العالم.