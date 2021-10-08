/654988/أول-تعليق-من-باتريس-كارتيرون-على-وقف-القيد-لنادي-الزمالك-وكيفية-التعامل-مع-الأمر

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه غير قلق من وقف القيد لنادي الزمالك هذا العام، وسيتم التعامل مع الأمر بطريقة جيدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قرار وقف القيد يحدث للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وتم التعامل مع هذا الأمر، وجاء دوري الأن من أجل حل هذه الأزمة الكبيرة، وأثق في عبورها بشكل جيد".

وزاد" فقدنا 3 لاعبين كنا نريد تواجدهم معنا في بداية الموسم القادم، ولكن لم نتمكن من الاستفادة بسبب وقف القيد، وهذا هو الجانب السئ في كرة القدم، ولابد أن تتعامل الأندية الكبرى مع الأزمات بشكل جيد".

وأردف" سأتعامل مع اللاعبين المتاحين في قائمة نادي الزمالك وأعلم أن هناك عدد كبير قد رحل على سبيل الإعارة وأيضا عن طريق البيع، ولكن الحلول موجود حاليا من أجل العمل مع المجموعة في موسم إستثنائي وصعب للغاية".

واختتم" منذ تواجدي مع نادي الزمالك وأنا أبحث على تصعيد الشباب من أجل مساعدة الفريق وأعتقد أنني نجحت مثل الأندية الكبرى في التعامل مع هذا الأمر".

ميتشو: فشلت في تدريب الزمالك بسبب عدم وجود الروح والحماس بين اللاعبين عكس ما يحدث حالياً

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

باتريس كارتيرون

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".

وتابع" خلال التفرة التي كنت أدرب فيها الزمالك، لم يكن الحماس متواجد داخل الفريق وواجهت مشاكل عديدة، أدت لعدم نجاح التجربة، وكان هناك تقصير من الإدارة وكانت صعبة للغاية، مقارنة بالفترة الحالية مع باتريس كارتيرون".

وزاد" لسوء الحظ رحلت عن نادي الزمالك، ولكنني سعيد بالنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، وآخرها بطولة الدوري، فهذا الأمر أسعدني كثيرا".

وأردف" لم تكن هناك أي مشاكل أو أزمات مع الإدارة، والفريق الفني كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل النجاح، وطريقة اتخاذ القرارات كنت المسئول الأول دائما".

واختتم" عند رحيلي عن نادي الزمالك كان الرحيل بطريقة جدية ومحترفة بين الطرفين، وهذا ما يهم ولم تحدث أي مشاكل مع الإدارة وأتمنى لهم التوفيق دائما".