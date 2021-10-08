/654989/باتريس-كارتيرون-حسين-لبيب-قائد-جيد-ولديه-طموح-كبير-وأقوم-بتنفيذ-أفكار-جوارديولا-مع-مانشستر-سيتي

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سيعمل على تدعيم الفريق الأول بالنادي ببعض اللاعبين الشباب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نادي مثل مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، يعمل على تصعيد الشباب من أجل الاستفادة منهم، وأنا حاليا أقوم بنفس الأمر، وأتمنى أن أوفق في اختيار العناصر التي تخدم نادي الزمالك في المستقبل".

وزاد" حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، شخص لطيف وجيد للغاية، وسعيد بالتعامل معه في جميع الأمور والأزمات التي تخص نادي الزمالك".

وواصل" حسين لبيب شخص ذكي وقائد جيد ولديه الكثير من الرؤية والقدرة على الاستماع للجميع، أما عن القرارات فتكون صائبة من أجل مصلحة نادي الزمالك وأن أثق به جيداً".

وواصل" رئيس نادي الزمالك، يبحث عن الطموح دائما من أجل الفوز بالبطولات، وأعرف جيداً أنه يريد النجاح، فمنذ وصولة لنادي الزمالك قبل أشهر بسيطة وهو يعمل من أجل إنهاء الأزمات التي تخص الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها أزمة وقف القيد".

واختتم" أتمنى التوفيق للمجلس الحالي لأنهم يعشقوا نادي الزمالك ومع تواجد شخص مثل حسين لبيب فنحن في أمان تام".

أول تعليق من باتريس كارتيرون على وقف القيد لنادي الزمالك.. وكيفية التعامل مع الأمر

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه غير قلق من وقف القيد لنادي الزمالك هذا العام، وسيتم التعامل مع الأمر بطريقة جيدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قرار وقف القيد يحدث للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وتم التعامل مع هذا الأمر، وجاء دوري الأن من أجل حل هذه الأزمة الكبيرة، وأثق في عبورها بشكل جيد".

حسين لبيب

وزاد" فقدنا 3 لاعبين كنا نريد تواجدهم معنا في بداية الموسم القادم، ولكن لم نتمكن من الاستفادة بسبب وقف القيد، وهذا هو الجانب السئ في كرة القدم، ولابد أن تتعامل الأندية الكبرى مع الأزمات بشكل جيد".

وأردف" سأتعامل مع اللاعبين المتاحين في قائمة نادي الزمالك وأعلم أن هناك عدد كبير قد رحل على سبيل الإعارة وأيضا عن طريق البيع، ولكن الحلول موجود حاليا من أجل العمل مع المجموعة في موسم إستثنائي وصعب للغاية".

واختتم" منذ تواجدي مع نادي الزمالك وأنا أبحث على تصعيد الشباب من أجل مساعدة الفريق وأعتقد أنني نجحت مثل الأندية الكبرى في التعامل مع هذا الأمر".