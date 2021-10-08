/654990/باتريس-كارتيرون-إدارة-الزمالك-السابقة-واجهت-معها-العديد-من-المشاكل-وندفع-ثمن-أخطاء-الماضي-والمستقبل-لنا

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد في تجديد التعاقد مع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" عندما تحدث معي مسئولي الزمالك، وافقت على الفور على تجديد تعاقدي، لأنني لدي شعور بأن الأمور جيدة داخل النادي وهناك راحة نفسية".

وزاد" فكرت كثيراً خلال الفترة الحالية عن تطورات فيروس كورونا، ورأيت أنه لابد أن أتواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة، وبعد تفكير عميق دام لأسابيع، وافق على الفور أن أجدد تعاقدي مع نادي الزمالك".

وأكمل" بخصوص مجلس إدارة الزمالك السابق، والذي تسبب في وقوع العقوبة بمنع القيد لفترتين، ولكن تم تجاوز الحدود في بعض الأوقات وفي اللحظات الحرجة، وواجهت العديد من المشاكل معهم".

واختتم" ندفع حاليا أخطاء الماضي بسبب وقف القيد، والأهم في الوقت الحالي هو العمل على المستقبل لأن النادي يستطيع العبور من هذه الأزمة، ولا يمكن أن يغرق النادي بسبب أمور خاطئة حدثت من جانب مسئولين سابقين".

باتريس كارتيرون: حسين لبيب قائد جيد ولديه طموح كبير.. وأقوم بتنفيذ أفكار جوارديولا مع مانشستر سيتي

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سيعمل على تدعيم الفريق الأول بالنادي ببعض اللاعبين الشباب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نادي مثل مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، يعمل على تصعيد الشباب من أجل الاستفادة منهم، وأنا حاليا أقوم بنفس الأمر، وأتمنى أن أوفق في اختيار العناصر التي تخدم نادي الزمالك في المستقبل".

باتريس كارتيرون

وزاد" حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، شخص لطيف وجيد للغاية، وسعيد بالتعامل معه في جميع الأمور والأزمات التي تخص نادي الزمالك".

وواصل" حسين لبيب شخص ذكي وقائد جيد ولديه الكثير من الرؤية والقدرة على الاستماع للجميع، أما عن القرارات فتكون صائبة من أجل مصلحة نادي الزمالك وأن أثق به جيداً".

وواصل" رئيس نادي الزمالك، يبحث عن الطموح دائما من أجل الفوز بالبطولات، وأعرف جيداً أنه يريد النجاح، فمنذ وصولة لنادي الزمالك قبل أشهر بسيطة وهو يعمل من أجل إنهاء الأزمات التي تخص الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها أزمة وقف القيد".

واختتم" أتمنى التوفيق للمجلس الحالي لأنهم يعشقوا نادي الزمالك ومع تواجد شخص مثل حسين لبيب فنحن في أمان تام".