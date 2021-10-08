باتريس كارتيرون: وافقت على تجديد تعاقدي مع الزمالك من أجل الاستقرار.. وإعارة بعض اللاعبين بحثاً عن الأموال

/654991/باتريس-كارتيرون-وافقت-على-تجديد-تعاقدي-مع-الزمالك-من-أجل-الاستقرار-وإعارة-بعض-اللاعبين-بحثا-عن-الأموال

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن البحث عن الاستقرار كان من أهم الأسباب التي أدت لتجديد تعاقده مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" سمعت الكثير من الأحاديث حول تجديد تعاقدي مع الزمالك، ولكنها كانت غير صحيحة ولن أتحدث عنها نهائيا، ولدى خبرة كبيرة داخل الكرة المصرية من أجل التعامل مع مثل هذه الأمور".

وزاد" العمل في مصر يحتاج إلى التعايش، ووجود الود بين الجميع، وهو ما حدث منذ تواجدي هنا، ورأيت أن مساعدة الفريق هو تواجد الاستقرار وتجديد تعاقدي من أجل بداية مرحلة جديدة وبطموحات أكبر".

وواصل" الاستقرار الإداري ليس فقط هو المطلوب وليس على مستوى اللاعبين هو الأهم أيضا، ولدينا بطولات كثيرة خلال الفترة القادمة، لابد أن نركز من خلالها للوصول لأعلى الدرجات".

وأكمل" وافقت على خروج العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة من أجل النضوج واللعب لمدة أطول، من أجل العودة وإفادة نادي الزمالك".

واختتم" لدينا إدارة بتنمية وأبحث على تطوير الفريق في جميع الجوانب والبحث عن الماديات كان من ضمن الأسباب للموافقة على إعارة بعض اللاعبين".

باتريس كارتيرون: حسين لبيب قائد جيد ولديه طموح كبير.. وأقوم بتنفيذ أفكار جوارديولا مع مانشستر سيتي

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سيعمل على تدعيم الفريق الأول بالنادي ببعض اللاعبين الشباب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نادي مثل مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، يعمل على تصعيد الشباب من أجل الاستفادة منهم، وأنا حاليا أقوم بنفس الأمر، وأتمنى أن أوفق في اختيار العناصر التي تخدم نادي الزمالك في المستقبل".

وزاد" حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، شخص لطيف وجيد للغاية، وسعيد بالتعامل معه في جميع الأمور والأزمات التي تخص نادي الزمالك".

باتريس كارتيرون

وواصل" حسين لبيب شخص ذكي وقائد جيد ولديه الكثير من الرؤية والقدرة على الاستماع للجميع، أما عن القرارات فتكون صائبة من أجل مصلحة نادي الزمالك وأن أثق به جيداً".

وواصل" رئيس نادي الزمالك، يبحث عن الطموح دائما من أجل الفوز بالبطولات، وأعرف جيداً أنه يريد النجاح، فمنذ وصولة لنادي الزمالك قبل أشهر بسيطة وهو يعمل من أجل إنهاء الأزمات التي تخص الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها أزمة وقف القيد".

واختتم" أتمنى التوفيق للمجلس الحالي لأنهم يعشقوا نادي الزمالك ومع تواجد شخص مثل حسين لبيب فنحن في أمان تام".