نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة بعد زيادة 25 قرشا بداية من صباح الجمعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة المصرية منذ قليل بحسب ما نشره موقع مصراوي أنه سيتم رفع أسعار البنزين بدءا من صباح اليوم الجمعة بزيادة حوالي 25 قرشا للتر الواحد وذلك لجميع أنواع البنزين، وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فإن سعر بنزين 80 سيكون بسعر 7 جنيه، وسعر بنزين 92 سيصبح سعره بعد الزيادة بـ 8.25 جنيها، وأخيرا سعر بنزين 95 سيرتفع إلى 9.25 جنيه، على أن يتم التطبيق بدءا من تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

أسعار البنزين في مصر 2021

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث وصل سعر البرميل الواحد متخطيا سعر 80 دولار، وكانت اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة أسعار المواد البترولية قد تناقشت قبل قليل وتشاورت مع وزيري البترول والمالية وعرضه كذلك على رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإصدار القرار النهائي بالأسعار الجديدة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بتطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يونيو 2019، حيث يشمل التطبيق أسعار البترول العالمية بحسب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع أعباء التشغيل في مصر، والتي تشمل ارتفاع أو انخفاض سعر المنتج عالميا.

وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت في شهر يوليو الماضي بحوالي 25 قرشا كذلك، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وسعر بنزين 92 ارتفع سعره إلى 8 جنيه، وسعر بنزين 95 كان سعره 9 جنيهات، لترتفع الأسعار بقيمة 25 قرشا هذه المرة للأسعار الموضحة بالأعلى.

بينما سعر السولار ثبت على سعره ب 6.75 جنيه وذلك لأن سعر المازوت للقطاع الصناعي لم يتأثر حيث توقف سعره عند 3900 جنيه للطن بحسب آخر تحديث.