انت الان تتابع تفاصيل خبر بين الذيادة والتثبيت – ننشر توقعات أسعار البنزين الجديدة للربع الأخير من عام 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسعار البنزين الجديدة محل إهتمام الملايين من المواطنين في مصر، وذلك بالتزامن مع إستعداد لجنة تسعير الوقود لتحديد وإعلان سعر لتر البنزين والسولار في الساعات القادمة، وعليه فتشير التوقعات الأولية لأسعار الوقود إلى استبعاد التخفيض على المواد البترولية، مع إمكانية الذيادة أو تثبيت الأسعار الحالية، كما من المقرر أن يتم تفعيل الأسعار الجديدة للبنزين، ومن ثم العمل بها في الربع الأخير من عام 2021, حيث من المعلوم أنه يتم تحديد سعر المواد البترولية بصورة ربع سنوية في السنوات الأخيرة، كما تجدر الإشارة إلى أنه قررت اللجنة برفع كافة أنواع البنزين 25 قرشاً، في آخر إجتماع لها في يوليو الماضي، ليتم العمل بها إلى هذا الوقت.

توقعات أسعار البنزين الجديدة 2021

أفاد مصدر حكومي بقطاع البترول، بإستبعاد تخفيض سعر البنزين ومشتقاته للأسعار التي سيقرر العمل بها لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وأضاف أن ذلك نتيجة لإرتفاع سعر النفط الخام عالمياً، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى، وتابع أنه من المرجح أن تتجه اللجنة المخصصة لتحديد أسعار البنزين الجديدة 2021, إلى الذيادة أو تثبيت الأسعار الحالية، كما يعد الأكثر ترجيحاً هو خيار التثبيت، وعليه فإنه تقوم اللجنة الآن بدراسة وتحليل كافة التغيرات التي طرأت في الثلاث شهور السابقة، ومن ثم سيتم إتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم عقد إجتماع كل ثلاث شهور للجنة تسعير الوقود، والتي تقوم بدورها بتسعير تلقائي للمواد البترولية، على أن لا تتغير أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 10%، سواء للإرتفاع أو الهبوط، وذلك وفقاً لما أصدره مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عام 2019.

أسعار البنزين الحالية

في النهاية يجب إيضاح أسعار البنزين الحالية، والتي تم تحديدها يوليو الماضي من قبل لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول، والتي جاءت كالتالي:

6.75 للتر البنزين الواحد من فئة 80.

8 جنيه مصري للتر بنزين 92.

9 جنيه للتر بنزين 95.

6,75 سعر بيع لتر السولار.

3900 سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي.

وعليه فينتظر المواطنين تحديد أسعار البنزين الجديدة للربع الأخير من عام 2021, والتي من المقرر أن يتم تحديدها في الساعات القادمة.