/654992/باتريس-كارتيرون-يكشف-تفاصيل-حديثه-مع-وليد-أزارو-حول-ركلة-الجزاء-الشهيرة-أمام-الترجي-التونسي-بنهائي-أفريقيا

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي كام له أهمية خاصة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قبل مباراة السوبر الأفريقي، كنت قد خسرت مع الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان هناك تحدي خاص من أجل الفوز بهذه البطولة كرد إعتبار".

وزاد" كان لدي فريق مميز خلال تلك الفترة مع نادي الزمالك، وتمكنا من تحقيق الفوز والتأثر الشخصي لي بتعويض الخسارة في نهائي أفريقيا، بإسقاط الترجي في بطولة كأس السوبر الأفريقي".

وأكمل" بخصوص أزمة وليد أزارو لاعب الأهلي في نهائي أفريقيا وتمزيق القميص، لم أطلب من اللاعب فعل هذا الأمر نهائيا".

واختتم" تفاجئت من تقرير الكاف بإيقاف اللاعب، وحديثي معه فقط كان هل ركلة الجزاء صحيحة أم لا؟".

باتريس كارتيرون: إدارة الزمالك السابقة واجهت معها العديد من المشاكل.. وندفع ثمن أخطاء الماضي والمستقبل لنا

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد في تجديد التعاقد مع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" عندما تحدث معي مسئولي الزمالك، وافقت على الفور على تجديد تعاقدي، لأنني لدي شعور بأن الأمور جيدة داخل النادي وهناك راحة نفسية".

باتريس كارتيرون ووليد أزارو

وزاد" فكرت كثيراً خلال الفترة الحالية عن تطورات فيروس كورونا، ورأيت أنه لابد أن أتواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة، وبعد تفكير عميق دام لأسابيع، وافق على الفور أن أجدد تعاقدي مع نادي الزمالك".

وأكمل" بخصوص مجلس إدارة الزمالك السابق، والذي تسبب في وقوع العقوبة بمنع القيد لفترتين، ولكن تم تجاوز الحدود في بعض الأوقات وفي اللحظات الحرجة، وواجهت العديد من المشاكل معهم".

واختتم" ندفع حاليا أخطاء الماضي بسبب وقف القيد، والأهم في الوقت الحالي هو العمل على المستقبل لأن النادي يستطيع العبور من هذه الأزمة، ولا يمكن أن يغرق النادي بسبب أمور خاطئة حدثت من جانب مسئولين سابقين".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" عندما تحدث معي مسئولي الزمالك، وافقت على الفور على تجديد تعاقدي، لأنني لدي شعور بأن الأمور جيدة داخل النادي وهناك راحة نفسية".

وزاد" فكرت كثيراً خلال الفترة الحالية عن تطورات فيروس كورونا، ورأيت أنه لابد أن أتواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة، وبعد تفكير عميق دام لأسابيع، وافق على الفور أن أجدد تعاقدي مع نادي الزمالك".

وأكمل" بخصوص مجلس إدارة الزمالك السابق، والذي تسبب في وقوع العقوبة بمنع القيد لفترتين، ولكن تم تجاوز الحدود في بعض الأوقات وفي اللحظات الحرجة، وواجهت العديد من المشاكل معهم".

واختتم" ندفع حاليا أخطاء الماضي بسبب وقف القيد، والأهم في الوقت الحالي هو العمل على المستقبل لأن النادي يستطيع العبور من هذه الأزمة، ولا يمكن أن يغرق النادي بسبب أمور خاطئة حدثت من جانب مسئولين سابقين".