باتريس كارتيرون: قرار انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي بالدوري تنفيذاً لرغبة رئيس النادي.. وفزنا بالسوبر المصري بالصلابة الدفاعية

/654993/باتريس-كارتيرون-قرار-انسحاب-الزمالك-من-مباراة-الأهلي-بالدوري-تنفيذا-لرغبة-رئيس-النادي-وفزنا-بالسوبر-المصري-بالصلابة-الدفاعية

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن قرار الانسحاب أمام الأهلي في مباراة الدوري الشهيرة، كان بتعليمات من رئيس النادي في ذلك الوقت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" احترمت قرار رئيس النادي في ذلك الوقت، وكان الفريق قادم من الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري، وكان الفريق جاهزا لأداء المباراة".

وزاد" هذه المباراة لم يكن لها تأثير في ترتيب جدول الدوري المصري، لأن فارق النقاط كان كبيراً بين الأهلي والزمالك، ولم نخسر بطولة الدوري بسبب هذه المباراة".

وأكمل" لعبنا مباراة تكتيكية أمام الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات وتمكنا من تحقيق اللقب".

واختتم" كان لدي فريق قوي على المستوى الدفاعي بشكل جيد ومميز، بالإضافة للكفاءات والقدرات والحلول الفردية، وكان فريق شوي وشرس للغاية في هذه المباراة وحققنا اللقب في النهاية".

باتريس كارتيرون يكشف تفاصيل حديثه مع وليد أزارو حول ركلة الجزاء الشهيرة أمام الترجي التونسي بنهائي أفريقيا

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي كام له أهمية خاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قبل مباراة السوبر الأفريقي، كنت قد خسرت مع الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان هناك تحدي خاص من أجل الفوز بهذه البطولة كرد إعتبار".

وزاد" كان لدي فريق مميز خلال تلك الفترة مع نادي الزمالك، وتمكنا من تحقيق الفوز والتأثر الشخصي لي بتعويض الخسارة في نهائي أفريقيا، بإسقاط الترجي في بطولة كأس السوبر الأفريقي".

انسحاب الزمالك أمام الأهلي

وأكمل" بخصوص أزمة وليد أزارو لاعب الأهلي في نهائي أفريقيا وتمزيق القميص، لم أطلب من اللاعب فعل هذا الأمر نهائيا".

واختتم" تفاجئت من تقرير الكاف بإيقاف اللاعب، وحديثي معه فقط كان هل ركلة الجزاء صحيحة أم لا؟".

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد في تجديد التعاقد مع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" عندما تحدث معي مسئولي الزمالك، وافقت على الفور على تجديد تعاقدي، لأنني لدي شعور بأن الأمور جيدة داخل النادي وهناك راحة نفسية".