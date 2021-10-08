/654994/زيادة-فى-أسعار-غاز-السيارات-وبنزين-80-و92-و95

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن ثلاث قرارات نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر بالوقائع المصرية

و تضمنت القرارت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد. وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي. وجاءت الزيادة فى أسعار البنزين نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت فى السوق العالمية عالميا، بعد إجتماع لجنه التسعيروالتي تعقد كل ٣ شهور ويتم تسعير البنزين بناء على نتائج الإجتماع،ذلك أن الزيادة شملت أسعار البنزين فقط من المحروقات. ويرصد دوت الخليج الأسعار الجديدة على النحو التالي: لتر بنزين 80: 7 جنيهات. لتر بنزين 92: 8.25 جنيه. لتر بنزين 95: 9.25 جنيه. طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه. متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه. وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، وسيتم العمل بها رسميا من صباح اليوم الجمعة.

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