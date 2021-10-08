ينشر "اليوم السابع" الأسعار الجديدة للبنزين، وفقا للقرار الأخير لوزارة البترول والثروة المعدنية الذي نشر في الجريدة الرسمية والتي جاءت كالتالي:- - بنزين 95 معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 9 جنيهات للتر.. السعر الحالي 9.25 جنيها للتر. - بنزين 92.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 8 جنيهات للتر.. السعر الحالي 8.25 جنيها للتر. - بنزين 80.. معدل التعديل 25 قرشا.. السعر السابق 6.75 جنيها للتر.. السعر الحالي 7 جنيهات للتر. - غاز طبيعي مضغوط للسيارات سعر المتر مكعب 3.75 جنيها. وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 202، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.

6

7

8

1

2

3

4

5

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد تعديلها 25 قرشًا للتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.