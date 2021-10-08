البترول تُعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة أكتوبر 2021 وموعد سريانها

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت أمس الجمعة وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين والسولار الجديدة للربع الأخير من عام 2021، والتي جاءت بذيادة أسعار المواد البترولية بقيمة 25 قرشاً، وفقاً لما حددته لجنة التسعير التلقائي للوقود في إجتماعها الأخير، والذي يقام بصورة دورية كل ثلاث شهور، لتحديد أسعار المواد البترولية في مصر، وفقاً للعديد من العوامل المؤثرة في الأسعار هبوطاً وإرتفاعاً، والتي من أبرزها سعر المواد البترولية الخام عالمياً، كما ترصد اللجنة أبرز الأحداث المؤثرة على أسعار البنزين، آخر ثلاث شهور من تاريخ الإعلان، وعليه يتناول مصر فايف في هذا التقرير، سعر البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2021، ضمن الخدمات الإخبارية المقدمة للقراء على مدار اليوم.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر أكتوبر 2021

حددت لجنة التسيير التلقائي اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، أسعار المواد البترولية في مصر الجديدة، والتي تسري حتى نهاية العام الجاري وفقاً لما هو متبع منذ عام 2019، وعليه فقد شهدت أسعار البنزين والسولار الجديدة ذيادة طفيفة لسعر اللتر الواحد من المواد البترولية، والتي جاءت كما يلي:

7 جنيهات للتر الواحد من بنزين 80.

8,25 جنيه للتر بنزين 92.

9,25 للتر بنزين 95.

7 جنيه مصري للتر السولار.

كما تم ذيادة لتر مكعب الغاز الطبيعي المضغوط، والذي يتم إستخدمه مؤخراً كوقود للسيارات في مصر ليصل إلى 375 قرشاً، مع ذيادة سعر طن المازوت العادي ليسجل 4200، والذي يتم إستخدمه للمصانع والعديد من الجهات الصناعية الأخرى.

موعد سريان الأسعار الجديدة للبنزين

حددت كذلك لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، موعد سريان أسعار البنزين والسولار الجديدة، والتي شهدت ذيادة مرة بعد تثبيت الأسعار يوليو الماضي، وعليه فيتم سريان الأسعار الجديدة للوقود في تمام الساعة السابعة صباحاً اليوم الجمعة الموافق 8-10-2021، وذلك وفقاً لما جاء في إجتماع اللجنة مساء أمس الخميس.

وجدير بالذكر أنه يستمر سريان أسعار بيع المزوت لباقي القطاعات بسعر 1500 جنيه مصري لكل طن، وذلك للصناعات الغذائية ، والتي تقوم وزارة التجارة والصناعة بتحديدها وفقاً لمتغيرات السوق المصري، كما يتم بيع طن المازوت لشركات الكهرباء بسعر 2500 جنيه.