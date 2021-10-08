/654995/باتريس-كارتيرون-أبو-جبل-يستطيع-أن-ينافس-الشناوي-على-لقب-الأفضل-في-مصر-وقرار-رحيل-جنش-لن-أتحدث-عن-تفاصيله

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي مرتفع بشكل كبير ومميز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد الشناوي الحالي، هو نفس الحارس الذي كان متواجدا معي في النادي الأهلي، وهو حارس مميز دائما".

وزاد" مصر تمتلك الأن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، والثنائي يقدم مستويات كبيرة للغاية، والمنافسة بينهم تأتي في صالح المنتخب المصري".

وأردف" محمد أبو جبل يستطيع أن يكون الحارس رقم 1 لمصر خلال الفترة القادمة، ولديه ما يؤهله للوصول لذلك، وهذا الأمر جيد بالنسبه للشناوي من أجل القتال على المركز الأول في حراسة مرمى منتخب مصر".

وواصل" لن يعرف أي شخص ما حدث بيني وبين جنش داخل نادي الزمالك، وكل الأمور بيننا فقط، ولن يتم البوح بها، وفي بداية كل موسم لابد أن يكون مركز حراسة المرمى به استقرار كبير، وهذا لم يحدث الموسم الماضي، وكان لابد أن يكون هناك قرار حاسم في نهاية الموسم الماضي وقبل بداية الموسم الحالي".

واختتم" قرار رحيل جنش لم يكن سهلاً ولكن كان لابد من إتخاذ القرار الذي يأتي في صالح نادي الزمالك على المستوى القريب، وكنت أبحث على تواجد أفضل الحراس بمستوى متميز وليس متفاوت، ولهذا قررت رحيل جنش".

باتريس كارتيرون يكشف تفاصيل حديثه مع وليد أزارو حول ركلة الجزاء الشهيرة أمام الترجي التونسي بنهائي أفريقيا

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي كام له أهمية خاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قبل مباراة السوبر الأفريقي، كنت قد خسرت مع الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان هناك تحدي خاص من أجل الفوز بهذه البطولة كرد إعتبار".

الشناوي وأبو جبل

وزاد" كان لدي فريق مميز خلال تلك الفترة مع نادي الزمالك، وتمكنا من تحقيق الفوز والتأثر الشخصي لي بتعويض الخسارة في نهائي أفريقيا، بإسقاط الترجي في بطولة كأس السوبر الأفريقي".

وأكمل" بخصوص أزمة وليد أزارو لاعب الأهلي في نهائي أفريقيا وتمزيق القميص، لم أطلب من اللاعب فعل هذا الأمر نهائيا".

واختتم" تفاجئت من تقرير الكاف بإيقاف اللاعب، وحديثي معه فقط كان هل ركلة الجزاء صحيحة أم لا؟".