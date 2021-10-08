باتريس كارتيرون: «موسيماني» مدرب خططي على أعلى مستوى.. وبطولة الدوري المصري ليست حكراً على أحد

/654996/باتريس-كارتيرون-موسيماني-مدرب-خططي-على-أعلى-مستوى-وبطولة-الدوري-المصري-ليست-حكرا-على-أحد

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي يمتلك الخبرة الكبيرة داخل القارة الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بيتسو موسيماني مدرب جيد، ويمتاز بالتخطيط الجيد خلال المباريات، ويستطيع قراءة المباريات بشكل جيد".

وزاد" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".

وواصل" فريق بيراميدز يستطيع المنافسة على لقب الدوري المصري، فقد تعاقدوا مع وليد الكارتي مؤخرا وهو صفقة جيدة للغاية، ولديهم مدرب قدير وأنهوا الموسم الماضي في مركز جيد في بطولة الدوري".

وتابع" المنافسة مع الأهلي وبيراميدز الموسم القادم ستكون صعبة وهامة، وأعلم أننا لم نقم بالتعاقدات المثالية مثلهم، ولكن بطولة الدوري ليست حكراً على أحد، وسننافس على اللقب بشكل مؤكد".

واختتم" أعمل مع لاعبي الزمالك على رفع المعدلات البدنية، والدافع الأساسي لي سيكون تطوير اللاعبين نفسياً وذهنياً، ونعمل في ظروف عمل صعبة، ولكن هؤلاء اللاعبين قدموا موسم كروي كبير ويستطيعوا أن يتعاملوا مع الأمر بشكل متميز خلال الفترة القادمة".

باتريس كارتيرون: أبو جبل يستطيع أن ينافس الشناوي على لقب الأفضل في مصر.. وقرار رحيل جنش لن أتحدث عن تفاصيله

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي مرتفع بشكل كبير ومميز.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد الشناوي الحالي، هو نفس الحارس الذي كان متواجدا معي في النادي الأهلي، وهو حارس مميز دائما".

كارتيرون وموسيماني

وزاد" مصر تمتلك الأن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، والثنائي يقدم مستويات كبيرة للغاية، والمنافسة بينهم تأتي في صالح المنتخب المصري".

وأردف" محمد أبو جبل يستطيع أن يكون الحارس رقم 1 لمصر خلال الفترة القادمة، ولديه ما يؤهله للوصول لذلك، وهذا الأمر جيد بالنسبه للشناوي من أجل القتال على المركز الأول في حراسة مرمى منتخب مصر".

وواصل" لن يعرف أي شخص ما حدث بيني وبين جنش داخل نادي الزمالك، وكل الأمور بيننا فقط، ولن يتم البوح بها، وفي بداية كل موسم لابد أن يكون مركز حراسة المرمى به استقرار كبير، وهذا لم يحدث الموسم الماضي، وكان لابد أن يكون هناك قرار حاسم في نهاية الموسم الماضي وقبل بداية الموسم الحالي".

واختتم" قرار رحيل جنش لم يكن سهلاً ولكن كان لابد من إتخاذ القرار الذي يأتي في صالح نادي الزمالك على المستوى القريب، وكنت أبحث على تواجد أفضل الحراس بمستوى متميز وليس متفاوت، ولهذا قررت رحيل جنش".