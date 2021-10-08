/654998/وزير-العدل-ببرنامج-كلمة-السر-تعيين-المرأة-في-النيابة-بفضل-الإرادة-السياسية-ومصطلح-مختفي-قسري-غير-موجود-والحكومة-ألزمت-نفسها-بالاستراتيجية-الوطنية

بدأ الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ، اولى حلقات برنامجه الجديد على صدى البلد تحت مسمى كلمة السر، موضحا أنه المثير استفسر عن سبب تسمية البرنامج بهذا الاسم، وكان الرد عليهم أنه يؤمن بأنه لا يوجد شيء يحدث صدفة والنجاح لا يتحقق صدفة .

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري أن كل لديه كلمة سر في حياته وكلمة السر هي السبب في الحركة وتجعلنا قادرين على المواجهة،

وتحدث ميري عن حرب اكتوبر موضحا أن النصر كان ورائه كلمة سر وهى العزيمة والإيمان بالانتصار وشيرا إلى أن مصر تبني جمهورية جديدة بكل ما تحمله الكملة من معنى والتطوير شمل كل شيء ، سواء تطوير اقتصادي واجتماعي وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية".

والجزء الثاني من الحلقة حل المستار عمر مروان، وزير العدل، ضيفا في الحلقة الحديث عن ملفات عديدة منها حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القضائية

المستشار عمر مروان وزير العدل، قال في بداية حديثه إنه تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر 2019، وكان تكليف الرئيس السيسي واضحا وهو تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبدأنا بتطوير المحاكم والشهر العقاري ".

وأكد على أنه تم رفع كفاءة المحاكم المصرية كي تكون في صورة لائقة بالمواطن المصري ، بالإضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري وتيسير أداء مهام القاضي وتم إنشاء موقع إلكتروني به كل القوانين والأحكام التي يحتاجها القاضي.

وتابع أنه تم تطوير مكاتب الشهر العقاري وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الشهر العقاري حيث تم رفع كفاءة أكثر من 300 محكمة ومع نهاية العام الحالي ننتهي من رفع كفاءة كل المحاكم، كما يتم إدخال التكنولوجيا الحديثة داخل المحاكم المصرية.

واشار الى اتباع نظام تجديد الحبس عن بعد داخل المحاكم المصرية ، وكل المحاكم الابتدائية يعملون بنظام تجديد الحبس عن بعد حاليا، ونعمل على تطوير المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أنه يتم العمل على سد الفجوة بين النيابة والقضاء

واشار وزير العدل ، أن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية، مؤكدا أنها مدينة ذكية والرئيس وجه تعليماته بأن تكون تلك المدينة تضم كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن منظومة مصر الرقمية، يوجد بها جميع الخدمات والدعاوي وجميع إجراءات الشهر العقاري، مؤكدا أن التقنية الحديثة ساعدت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

وأكد المستشار عمر مروان، إن كل المحاكم الابتدائية يعملون بنظام تجديد الحبس عن بعد حاليا، وعدد القضايا المدنية والجنائية حوالي 11 مليون قضية في السنة، وعدد القضايا كبير ولكنه يعكس ثقة المصريين في القاضي المصري “، مضيفا:” لجوء المجتمع المصري للقضاء دليل على أن مجتمع متحضر ودليل على الثقة الكبيرة في القضاء المصري ".

ولفت وزير العدل، إنه هناك تحسن ملحوظ في أداء العدالة في مصر وهناك مؤشرات جيدة لسرعة أداء العدالة في مصر .

ولفت عمر مروان: "لم نصل بعد إلى المرحلة التي نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب في الانتهاء من كل قضايا السنة في سنتها".

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إننا نسعى أن يكون التقاضي الالكتروني بالكامل في المحاكم الإقتصادية نهاية العام، مؤكدا أنه يتم تجربة التقاضي عن بعد منذ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .

وأضاف عمر مروان، أن استراتيجية حقوق الانسان إلزام من الحكومة لنفسها، مشيرا إلى أنه تعد خارطة طريق خلال 5 سنوات، مضيفا:" هناك كوادر هامة ومميزة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه نعمل من أجل المصلحة العامة للبلد ووفقا رؤية وطنية، والوزارة تمد يد التعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".

وشدد عمر مروان، على أنه لا توجد في مصر محاكمة سياسية، مشيرا إلى أن هناك فرق بين المتغيب والمختفي قسريا، مضيفا:" مصطلح “مختفي قسريا” انتهى بعد توضيح الحقائق، مؤكدا أن تطوير المنظومة القضائية بشكل شامل يهدف لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكمل عمرو مروان :" أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو إحاطة الحبس الاحتياطي بمزيد من الضمانات ،مضيفا نحن في حاجة لإثبات رسمي للديانة للتعامل في مسائل الأحوال الشخصية وفقا للدستور، ونحن في حاجة إلى إثبات الديانة في محرر رسمي .

وأكد وزير العدل، إن اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان ليس وليد اللحظة أو العالم الحالي فقط لكنه اهتمام مستمر منذ سنوات.

وأضاف وزير العدل، أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة انتصارا حقيقيا للمرأة، مشيرا إلى أنه يعود ذلك بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع عمر مروان، أن مجلس الدولة والقضاء استجابت لتعليمات الرئيس السيسي، مؤكدا أن مجلس الدولة فى الخطوات الأخيرة لتعيين المرأة وسيفتح باب التقديم للنيابة العامة للجنسين بأول تقديم.