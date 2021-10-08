تفاصيل وآليات قرار تعديل أسعار المواد البترولية.. بث مباشر

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وقدم اليوم السابع بثًا مباشرًا، حول تفاصيل قرار تعديل أسعار البنزين، وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.
وقررت اللجنة في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.
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