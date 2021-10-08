- 1/2
- 2/2
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، ما يعنى ثبات أسعار المواصلات العامة.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 202، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، كالآتى: 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9 جنيهات.
تعديل أسعار البزين اعتبارا من 9صباح الجمعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل أسعار البنزين اعتبارا من 9 صباح الجمعة.. إنفوجراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.