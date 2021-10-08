تعديل أسعار البنزين اعتبارا من 9 صباح الجمعة.. إنفوجراف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى: بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، ما يعنى ثبات أسعار المواصلات العامة.





وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 202، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، كالآتى: 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9 جنيهات.