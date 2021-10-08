/654997/حوار-أحمد-شوبير-مع-باتريس-كاريترون-قرار-انسحاب-الزمالك-أمام-الأهلي-بتعليمات-رئيس-النادي-موسيماني-مدرب-ذكي-لم-يكن-من-السهل-رحيل-جنش-أسير-على-نهج-جوارديولا-مع-مانشستر-سيتي

حل باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، ضيفاً على الإعلامي أحمد شوبير، وذلك خلال برنامج، مساء أون تايم، والذي يذاع على شاشة أون تايم سبورتس1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث باتريس كارتيرون عن العديد من الأمور الخاصة بنادي الزمالك وأهمها إيقاف القيد لفترتين، وأيضا عن الأسباب التي أدت لرحيل محمود جنش حارس الفريق.

وتطرق باتريس كاريترون، للحديث عن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، وأيضا عن الفترة الصعبة التي كانت مع نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور.

وذهب الحديث عن محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، ومنافسة محمد أبو جبل له داخل صفوف منتخب مصر، ومصير معاري الزمالك الذي وافق على رحيلهم خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يلي تصريحات باتريس كاريترون كاملة في برنامج “مساء أون تايم”

أول تعليق من باتريس كارتيرون على وقف القيد لنادي الزمالك.. وكيفية التعامل مع الأمر

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه غير قلق من وقف القيد لنادي الزمالك هذا العام، وسيتم التعامل مع الأمر بطريقة جيدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قرار وقف القيد يحدث للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وتم التعامل مع هذا الأمر، وجاء دوري الأن من أجل حل هذه الأزمة الكبيرة، وأثق في عبورها بشكل جيد".

وزاد" فقدنا 3 لاعبين كنا نريد تواجدهم معنا في بداية الموسم القادم، ولكن لم نتمكن من الاستفادة بسبب وقف القيد، وهذا هو الجانب السئ في كرة القدم، ولابد أن تتعامل الأندية الكبرى مع الأزمات بشكل جيد".

وأردف" سأتعامل مع اللاعبين المتاحين في قائمة نادي الزمالك وأعلم أن هناك عدد كبير قد رحل على سبيل الإعارة وأيضا عن طريق البيع، ولكن الحلول موجود حاليا من أجل العمل مع المجموعة في موسم إستثنائي وصعب للغاية".

واختتم" منذ تواجدي مع نادي الزمالك وأنا أبحث على تصعيد الشباب من أجل مساعدة الفريق وأعتقد أنني نجحت مثل الأندية الكبرى في التعامل مع هذا الأمر".

باتريس كارتيرون: إدارة الزمالك السابقة واجهت معها العديد من المشاكل.. وندفع ثمن أخطاء الماضي والمستقبل لنا

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد في تجديد التعاقد مع الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" عندما تحدث معي مسئولي الزمالك، وافقت على الفور على تجديد تعاقدي، لأنني لدي شعور بأن الأمور جيدة داخل النادي وهناك راحة نفسية".

منافسة بيراميدز والأهلى على الدوري

وزاد" فكرت كثيراً خلال الفترة الحالية عن تطورات فيروس كورونا، ورأيت أنه لابد أن أتواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة، وبعد تفكير عميق دام لأسابيع، وافق على الفور أن أجدد تعاقدي مع نادي الزمالك".

وأكمل" بخصوص مجلس إدارة الزمالك السابق، والذي تسبب في وقوع العقوبة بمنع القيد لفترتين، ولكن تم تجاوز الحدود في بعض الأوقات وفي اللحظات الحرجة، وواجهت العديد من المشاكل معهم".

واختتم" ندفع حاليا أخطاء الماضي بسبب وقف القيد، والأهم في الوقت الحالي هو العمل على المستقبل لأن النادي يستطيع العبور من هذه الأزمة، ولا يمكن أن يغرق النادي بسبب أمور خاطئة حدثت من جانب مسئولين سابقين".

باتريس كارتيرون: حسين لبيب قائد جيد ولديه طموح كبير.. وأقوم بتنفيذ أفكار جوارديولا مع مانشستر سيتي

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سيعمل على تدعيم الفريق الأول بالنادي ببعض اللاعبين الشباب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نادي مثل مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، يعمل على تصعيد الشباب من أجل الاستفادة منهم، وأنا حاليا أقوم بنفس الأمر، وأتمنى أن أوفق في اختيار العناصر التي تخدم نادي الزمالك في المستقبل".

وزاد" حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، شخص لطيف وجيد للغاية، وسعيد بالتعامل معه في جميع الأمور والأزمات التي تخص نادي الزمالك".

وواصل" حسين لبيب شخص ذكي وقائد جيد ولديه الكثير من الرؤية والقدرة على الاستماع للجميع، أما عن القرارات فتكون صائبة من أجل مصلحة نادي الزمالك وأن أثق به جيداً".

نادي الزمالك

وواصل" رئيس نادي الزمالك، يبحث عن الطموح دائما من أجل الفوز بالبطولات، وأعرف جيداً أنه يريد النجاح، فمنذ وصولة لنادي الزمالك قبل أشهر بسيطة وهو يعمل من أجل إنهاء الأزمات التي تخص الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها أزمة وقف القيد".

واختتم" أتمنى التوفيق للمجلس الحالي لأنهم يعشقوا نادي الزمالك ومع تواجد شخص مثل حسين لبيب فنحن في أمان تام".

باتريس كارتيرون: قرار انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي بالدوري تنفيذاً لرغبة رئيس النادي.. وفزنا بالسوبر المصري بالصلابة الدفاعية

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن قرار الانسحاب أمام الأهلي في مباراة الدوري الشهيرة، كان بتعليمات من رئيس النادي في ذلك الوقت.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" احترمت قرار رئيس النادي في ذلك الوقت، وكان الفريق قادم من الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري، وكان الفريق جاهزا لأداء المباراة".

وزاد" هذه المباراة لم يكن لها تأثير في ترتيب جدول الدوري المصري، لأن فارق النقاط كان كبيراً بين الأهلي والزمالك، ولم نخسر بطولة الدوري بسبب هذه المباراة".

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

وأكمل" لعبنا مباراة تكتيكية أمام الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات وتمكنا من تحقيق اللقب".

واختتم" كان لدي فريق قوي على المستوى الدفاعي بشكل جيد ومميز، بالإضافة للكفاءات والقدرات والحلول الفردية، وكان فريق شوي وشرس للغاية في هذه المباراة وحققنا اللقب في النهاية".

باتريس كارتيرون يكشف تفاصيل حديثه مع وليد أزارو حول ركلة الجزاء الشهيرة أمام الترجي التونسي بنهائي أفريقيا

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي كام له أهمية خاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قبل مباراة السوبر الأفريقي، كنت قد خسرت مع الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان هناك تحدي خاص من أجل الفوز بهذه البطولة كرد إعتبار".

وزاد" كان لدي فريق مميز خلال تلك الفترة مع نادي الزمالك، وتمكنا من تحقيق الفوز والتأثر الشخصي لي بتعويض الخسارة في نهائي أفريقيا، بإسقاط الترجي في بطولة كأس السوبر الأفريقي".

إيقاف القيد لنادي الزمالك

وأكمل" بخصوص أزمة وليد أزارو لاعب الأهلي في نهائي أفريقيا وتمزيق القميص، لم أطلب من اللاعب فعل هذا الأمر نهائيا".

واختتم" تفاجئت من تقرير الكاف بإيقاف اللاعب، وحديثي معه فقط كان هل ركلة الجزاء صحيحة أم لا؟".

باتريس كارتيرون: وافقت على تجديد تعاقدي مع الزمالك من أجل الاستقرار.. وإعارة بعض اللاعبين بحثاً عن الأموال

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن البحث عن الاستقرار كان من أهم الأسباب التي أدت لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" سمعت الكثير من الأحاديث حول تجديد تعاقدي مع الزمالك، ولكنها كانت غير صحيحة ولن أتحدث عنها نهائيا، ولدى خبرة كبيرة داخل الكرة المصرية من أجل التعامل مع مثل هذه الأمور".

وزاد" العمل في مصر يحتاج إلى التعايش، ووجود الود بين الجميع، وهو ما حدث منذ تواجدي هنا، ورأيت أن مساعدة الفريق هو تواجد الاستقرار وتجديد تعاقدي من أجل بداية مرحلة جديدة وبطموحات أكبر".

وواصل" الاستقرار الإداري ليس فقط هو المطلوب وليس على مستوى اللاعبين هو الأهم أيضا، ولدينا بطولات كثيرة خلال الفترة القادمة، لابد أن نركز من خلالها للوصول لأعلى الدرجات".

محمد الشناوي وأبو جبل

وأكمل" وافقت على خروج العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة من أجل النضوج واللعب لمدة أطول، من أجل العودة وإفادة نادي الزمالك".

واختتم" لدينا إدارة بتنمية وأبحث على تطوير الفريق في جميع الجوانب والبحث عن الماديات كان من ضمن الأسباب للموافقة على إعارة بعض اللاعبين".

باتريس كارتيرون: «موسيماني» مدرب خططي على أعلى مستوى.. وبطولة الدوري المصري ليست حكراً على أحد

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي يمتلك الخبرة الكبيرة داخل القارة الأفريقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بيتسو موسيماني مدرب جيد، ويمتاز بالتخطيط الجيد خلال المباريات، ويستطيع قراءة المباريات بشكل جيد".

وزاد" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".

وواصل" فريق بيراميدز يستطيع المنافسة على لقب الدوري المصري، فقد تعاقدوا مع وليد الكارتي مؤخرا وهو صفقة جيدة للغاية، ولديهم مدرب قدير وأنهوا الموسم الماضي في مركز جيد في بطولة الدوري".

بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون

وتابع" المنافسة مع الأهلي وبيراميدز الموسم القادم ستكون صعبة وهامة، وأعلم أننا لم نقم بالتعاقدات المثالية مثلهم، ولكن بطولة الدوري ليست حكراً على أحد، وسننافس على اللقب بشكل مؤكد".

واختتم" أعمل مع لاعبي الزمالك على رفع المعدلات البدنية، والدافع الأساسي لي سيكون تطوير اللاعبين نفسياً وذهنياً، ونعمل في ظروف عمل صعبة، ولكن هؤلاء اللاعبين قدموا موسم كروي كبير ويستطيعوا أن يتعاملوا مع الأمر بشكل متميز خلال الفترة القادمة".

باتريس كارتيرون: أبو جبل يستطيع أن ينافس الشناوي على لقب الأفضل في مصر.. وقرار رحيل جنش لن أتحدث عن تفاصيله

أكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي مرتفع بشكل كبير ومميز.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد الشناوي الحالي، هو نفس الحارس الذي كان متواجدا معي في النادي الأهلي، وهو حارس مميز دائما".

وزاد" مصر تمتلك الأن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، والثنائي يقدم مستويات كبيرة للغاية، والمنافسة بينهم تأتي في صالح المنتخب المصري".

وأردف" محمد أبو جبل يستطيع أن يكون الحارس رقم 1 لمصر خلال الفترة القادمة، ولديه ما يؤهله للوصول لذلك، وهذا الأمر جيد بالنسبه للشناوي من أجل القتال على المركز الأول في حراسة مرمى منتخب مصر".

وواصل" لن يعرف أي شخص ما حدث بيني وبين جنش داخل نادي الزمالك، وكل الأمور بيننا فقط، ولن يتم البوح بها، وفي بداية كل موسم لابد أن يكون مركز حراسة المرمى به استقرار كبير، وهذا لم يحدث الموسم الماضي، وكان لابد أن يكون هناك قرار حاسم في نهاية الموسم الماضي وقبل بداية الموسم الحالي".

واختتم" قرار رحيل جنش لم يكن سهلاً ولكن كان لابد من إتخاذ القرار الذي يأتي في صالح نادي الزمالك على المستوى القريب، وكنت أبحث على تواجد أفضل الحراس بمستوى متميز وليس متفاوت، ولهذا قررت رحيل جنش".