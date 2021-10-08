وأوضح بيان صحفى، أن المياه سوف تضعف عن باقى مناطق شبرا الخيمة، وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر اليوم الجمعة الموافق 8 - 10 - 2021، وحتى الساعة 4 فجر غد السبت الموافق 9-10-2021.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمى عبد الرازق.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة اليوم لمدة 12 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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