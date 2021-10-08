وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء اليوم

جدة - نرمين السيد - ويعتبر المسجد هو أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلى 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه .
كما يفتتحان مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه .
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