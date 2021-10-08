الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 218 مسجدًا، منها 195 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و23 مسجدًا صيانًة وترميمًا.

وجاءت المساجد التى ستفتتح اليوم على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنيا

عمرو بن العاص – عزبة العمدة – حلوة - مطاى

برج الجزيرة – منشية جلال – بنى مزار

الإمام الشعراوى – الروضة – حلوة - مطاي

الفتح – منبال - مطاي

الرحمن – عزبة الزمرد قفادة - مغاغة

الفولى – هريف – الشيخ تمى – أبو قرقاص

الرحمن البرباوي- عزبة البرباوى – إتليدم – أبو قرقاص

أبو غرير البحرى – قرية أبو غرير – أبو قرقاص

مديرية أوقاف جنوب سيناء

الروضة – حى المروة – طور سيناء

الحاجة عزيزة محمد درويش- أرض الجمعية – طور سيناء

مديرية أوقاف أسوان

. الحمد لاب – غرب أسوان – التابع لإدارة أوقاف المركز

مديرية أوقاف الإسكندرية

. مسجد الشيخ زايد - الكيلو 52 - الساحل الشمالى - طريق الإسكندرية مطروح