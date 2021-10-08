الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 218 مسجدًا، منها 195 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و23 مسجدًا صيانًة وترميمًا.
وجاءت المساجد التى ستفتتح اليوم على النحو التالي:
مديرية أوقاف المنيا
عمرو بن العاص – عزبة العمدة – حلوة - مطاى
برج الجزيرة – منشية جلال – بنى مزار
الإمام الشعراوى – الروضة – حلوة - مطاي
الفتح – منبال - مطاي
الرحمن – عزبة الزمرد قفادة - مغاغة
الفولى – هريف – الشيخ تمى – أبو قرقاص
الرحمن البرباوي- عزبة البرباوى – إتليدم – أبو قرقاص
أبو غرير البحرى – قرية أبو غرير – أبو قرقاص
مديرية أوقاف جنوب سيناء
الروضة – حى المروة – طور سيناء
الحاجة عزيزة محمد درويش- أرض الجمعية – طور سيناء
مديرية أوقاف أسوان
. الحمد لاب – غرب أسوان – التابع لإدارة أوقاف المركز
مديرية أوقاف الإسكندرية
. مسجد الشيخ زايد - الكيلو 52 - الساحل الشمالى - طريق الإسكندرية مطروح
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