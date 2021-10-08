موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة بجميع الوزارات والهيئات التابعة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2021، وذلك للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم صرف الرواتب على ثلاثة أيام بتقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على مراحل، ويتم تصنيفهم حسب عدد العاملين بكل وزارة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى لكل منها وكذلك المديريات التابعة لها بجميع محافظات مصر .

وخاطبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية بإبلاغ العاملين بها بموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، الأمر الذى يساعد على تقليل الإزدحام أمام ماكينات الصراف الآلي .

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لجميع العاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، وذلك بعد تقسيم الوزارات والهيئات التابعة لها على ثلاث أيام، وذلك للتخفيف من الإزدحام وكذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وفقا لتصريح وزارة المالية تقرر البدء فى صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين فى 33 وزارة والهيئات التابعة لها.

وذلك يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجارى ، والتى تشمل الوزارات الآتيه:

وزارة التضامن الإجتماعي.

وزارة الصحة .

وزارة التموين .

وزارة النقل والمواصلات .

وزارة الإتصالات .

وزارة الإنتاج الحربى

وزارة القوى العاملة .

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .

قطاع الأعمال العام .

شئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها .

وزارة الأوقاف .

وزارة الداخلية .

وزارة الآثار .

وزارة الثقافة .

وزارة الإسكان .

وزارة التجارة والصناعة .

وزارة الطيران المدنى .

وزارة البيئة .

وزارة البترول .

وزارة السياحة .

الجهاز المركزى للمحاسبات .

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي .

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني .

مجلس النواب .

المجلس القومى لحقوق الإنسان .

المجلس الأعلى للصحافة .

يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر الجارى ، والتى تشمل الوزارات الآتيه:

تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر الجارى، لعدد 20 وزارة والهيئات التابعة لها والتى تتضمن الوزارات الآتيه :

وزارة التنمية المحلية .

وزارة التعليم العالى .

وزارة العدل .

وزارة الكهرباء .

وزارة الإستثمار .

وزارة التخطيط .

وزارة التعاون الدولي .

وجميع الهيئات التابعة لهذه الوزارات .

العاملين بجميع بماني المحافظة بجميع المحافظات.

مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات .

وزارة القضاء والنيابة العامة .

هيئة النيابة الإدارية .

هيئة قضايا الدولة .

مجلي الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية .

الهيئة العامة للرقابة المالية .

المحكمة الدستورية العليا .

دار الإفتاء المصرية .

اللجنة العليا للإنتخابات .

معهد الخدمات المالية .

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجارى ، والتى تشمل الوزارات الآتيه:

تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجارى، لعدد 13 وزارة والهيئات التابعة لها والتى تتضمن الوزارات الآتيه :