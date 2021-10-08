برعاية الرئيس.. شعراوى: عرض منتجات 5 تكتلات لـ50 عارضا فى تراثنا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، "إن البرنامج سيشارك فى المعرض هذا العام عبر الجناح الأكبر فى "تراثنا" وسيكون على ضعف مساحة العام الماضى والتى تصل إلى حوالى 500 متر مما يعكس التطور الإيجابى من حيث نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعى من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة"، لافتا إلى أن مبيعات العام الماضى بلغت نحو مليون جنيه.

وأوضح أن الجناح يضم هذا العام منتجات لخمسة تكتلات اقتصادية من محافظتى قنا وسوهاج من تكتلات المرحلة الأولى وتكتلات المرحلة الثانية ومن بينها "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" والفخار والخزف بنقادة وجراجوس من قنا والنسيج اليدوى بأخميم بقنا وذلك بحضور 50 عارضا من المحافظتين.

وأضاف شعراوى، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال ويولى أهمية كبيرة للتكتلات الاقتصادية كأداة لدعم وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن البرنامج يعمل على تنمية 10 تكتلات اقتصادية فى قنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا.

وأشار إلى أن البرنامج قام بإعداد ووضع خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بالمحافظتين لتنميتها وتعزيز التنافسية بالمحافظتين ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل، لافتا إلى أن مشاركة تلك التكتلات فى المعرض تساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق من المنظورين التنموى والتجارى، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

وقال الوزير، "إن المشاركة سوف تساعد أيضا فى ترويج مبيعات تلك التكتلات ومساعدة أعضائها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم فى الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل بما يساهم فى زيادة فرص العمل، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضا يعمل معهم ما يقرب من 600 سيدة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 10 عارضين منهم 3 جمعيات وتضم حوالى 110 حرفيين، وتكتل صناعة الأثاث بطهطا ويضم 12 عارضا يمثلون 100 ورشة حيث سيتم عرض عينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز وكذا تكتل صناعة الفخار والخزف يمثل 20 ورشة وتكتل النسيج اليدوى بأخميم والكوثر ويمثلهم 12 عارضا ويضم حوالى 300 حرفى.

وأشار إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم التكتلات الاقتصادية كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية بما يساهم فى خفض معدلات البطالة بقنا وسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تطوير مجموعة من التصميمات الحديثة لبعض التكتلات والعمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية مما ساعد فى إضافة قيمة للمنتجات وتنفيذ برنامج تدريبى متكامل لتوفير الدعم الفنى لأعضاء التكتلات الاقتصادية مما مكنهم من إنتاج التصميمات الحديثة وتطوير الإنتاج والعملية الإنتاجية.

ومن جانبه، قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوى إن البرنامج قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية فى محافظتى قنا وسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع (كروت شخصية للعارضين - حقائب - تغليف المعروضات - كتالوج ومطبوعات دعائية تحكى القصة وراء المنتج) وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات.

وأضاف الهلباوى أنه تم أيضا الحصول على موافقة وزير التنمية المحلية على ربط العارضين بمنصة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للتسويق الإلكترونى لعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لعدد من مصممى الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة.

وتابع أنه تم تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد، تنفيذا لرؤية الدولة فى تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التى تواجه تلك الحرف فى مصر.