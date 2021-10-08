صور.. طريق «سفاجا - مرسى علم» بعد ازدواجه بطول 200 كم

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل، صورا من طريق "سفاجا - مرسى علم" بعد ازدواجه بطول 200 كم، و2 حارة مرورية لكل اتجاه.



جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل، صورا من طريق "سفاجا - مرسى علم" بعد ازدواجه بطول 200 كم، و2 حارة مرورية لكل اتجاه. وأوضحت الوزارة، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن الطريق يعد شريان جديد ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق.

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