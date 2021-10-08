الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجميع البلازما

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 39 مكرر (ز) الصادر فى 6 أكتوبر 2021، قرار مجلس الوزراء، رقم 40 لسنة 2021 بشأن إضافة كل من عميد بالمعاش مدحت محمود الحنفى فهمى، ونقيب بالمعاش وليد أسامة سيد بدر (من القوات المسلحة) إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.





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