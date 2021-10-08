/655000/بخاف-من-أفلام-الرعب-وكان-نفسي-اطلع-ظابط-محمد-هنيدي-يفجر-تصريحات-نارية-مع-منى-الشاذلي

حل الفنان الكوميدي محمد هنيدي، ضيفًا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، أمس الخميس ، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر استكمال الحوار اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات نجم الكوميديا محمد هنيدي خلال استضافته ببرنامج «معكم مع منى الشاذلي».

محمد هنيدي يروي موقف طريف كان أن يودي بحياته

كشف محمد هنيدي عن موقف طريف كان أن يودي بحياته هو وزوجته بالعجمي بسبب اقتراحه صديقه الفنان محمود عبد الغفار بالقفز من سور إحدى الفيلات بالعجمي لمعاينتها قبل الشراء.

وقال هنيدي، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «معكم منى الشاذلي»: "صديقي محمود عبد الغفار كان في الوقت ده مدير سينما العجمي وقالنا فيه فيلا في العجمي تعالوا شوفوها وكانت الساعة 1 بالليل، والفيلا ضلمة وقالنا ننط السور أنا وهو ومراتي، وبالفعل نطينا السور وبعدها فجأة النور نور، ولقينا ناس كتير بشوم، افتكرونا حرامية جايين بالليل، وربنا كرمني بواحدة ست كبيرة جت من بره وقالت يا نضري هو أنت بشوفك في التلفزيون، كنا هنموت جوا".

وتحدث محمد هنيدي عن موقف صعب تعرض له بالعجمي بالإسكندرية أثناء عرض فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» مع اضطراره للاختباء في أحد المحال التجارية واستدعاء الشرطة لحمايته من الجماهير المحتشدة.

محمد هنيدي يعاني من فوبيا الزحمة

كشف هنيدي عن معاناته من فوبيا الزحمة أو التجمعات، مضحًا سبب التوتر الشديد الذي يلاحقه في أي مهرجان أو مؤتمر كبير.

وأشار قائلاً: “بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية روحت بتنا في العجمي ووقتها الفيلم كان بيتعرض في السينما وعمرو دياب كان بيحيي حفلة في الاسكندرية عددها حوالي مليون واول ما شوفوني جريوا عليا وقالو هاتو الواد ده وجريت عند واحد فاتح محل عشان استخبى ومن وقتها وانا عندي فوبيا من الزحمة”.

محمد هنيدي يرتعب من أفلام الرعب

وصرح هنيدي، خلال حواره قائلاً: “انا مبحبش افلام الرعب،مع احترامي لكل صناع هذه النوعية من الاعمال، وبخاف اوي من الافلام دي”. وأشاد بصناع هذة الافلام: “أفلام الرعب تعتبر من اهم الافلام وبتحتاج لطاقم عمل على مستوى عالي جدا وجرافيك ممتاز ومخرج دقيق”

هنيدي يكشف عن أعماله القادمة

كشف الفنان الكوميدياني محمد هنيدي عن أعماله القادمة، وأوضح انه يحب عمل الدوبلاج أكثر من الأعمال التصويرية والفنية.

وصرح خلال حواه مع منى الشاذلي قائلاً: “فيلم عقلة الاصبع المؤلف عمر طاهر والمخرج إسلام خيري وهو فيلم حلو اوي وهبدأ تصويره بعد انتهائي من فيلم الجواهرجي”. وتابع قائلاً: “هشتغل قريب على مشروع فوازير وفكرتها جاهزة وهتبقى كوميدية بحتة، و في الفترة القادمة هناك اعمال هشارك فيها في الدوبلاج وانا بحب شغل الدوبلاج جدا لانك بتقدر تنقل بصوتك بس احساس الشخصية وبيكون اختبار حلو انك توصل لقلب الطفل”.

محمد هنيدي يحلم بدخول كلية الشرطة

وأكد هنيدي أنه كان يتمتع بشعر باللون الأصفر وعيون ملونة وهو صغير، كما أنه كان يحمل حديد، ليستعد بدنيًا لدخول كلية الشرطة.

محمد هنيدي يحضر لمسرحية جديدة

ومن ناحية أخرى، يحضرالنجم محمد هنيدى لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، حيث بدأ فى تحضيراتها حالياً، استعداداً للعرض بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانضم للعمل الفنان محمد ثروت ليشارك فى العرض المسرحى بدورمهم، حيث يتكتم صناع العمل عن تفاصيله ومقررالاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.