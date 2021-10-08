/655003/الرئيس-السيسي-حفظ-هيبة-الدولة-المستشار-حنفى-جبالي-يشيد-بالسياسات-الحكيمة-للدولة-ودورها-فى-استعادة-مكانة-مصر-الدولية

أطلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي، عددًا من التصريحات الهامة خلال بداية دور الانعقاد الثاني، حيث أكد على أهمية السياسات الحكيمة للقيادة السياسية، ودورها فى استعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز التصريحات التى أطلقها رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي خلال دور الانعقاد الثاني:-

دوت الخليج

أبرز تصريحات رئيس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي

- مجلس النواب يؤيد ويشيد بالسياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فمصر استردت بفضل رشد سياساته مكانتها الدولية والإقليمية، كما استطاع بخطواته الواعية حفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية.

- ندعم ونبارك إطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان... الرئيس السيسي خاض معارك تطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها، فالمرحلة السابقة رغم قصرها شهدت انجازات عديدة يقوم على كل منها شاهد ودليل.

- الرئيس السيسي يضع نصب عينيه بناء الاقتصاد والتنمية، واستطاع مواجهة المشكلة الاقتصادية باتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب "الشريك الأساسي" في عملية البناء والتنمية.

- القوات المسلحة الباسلة أكدت في حرب أكتوبر أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير وأن النصر يصنعه الأبطال.

- تحية إعزاز وتقدير لكم نواب الشعب "أغلبية ومعارضة" على اسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية والتي أسفرت عن إقرار عدد مهم من التشريعات خلال دور الانعقاد السابق، وحققتم طفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا التنديد.

رئيس النواب: حريصون على هيبة وتقاليد مؤسستنا التشريعية العريقة

- نحن حريصون على هيبة وتقاليد مؤسستنا التشريعية العريقة.. فما تشهده قاعة المجلس من حوار ومناقشات تقوم على احترام الدستور والقانون واللائحة والنظام.

- ينتظركم نواب الشعب عملاً جاداً.. فليضع المجلس يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى ونحن نصوغ الأهداف القومية في استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، لنبني وطناً عزيزاً يفيض بالخير والاستقرار.