محافظ طوكيو تشيد بجهود سفير مصر فى اليابان خلال فترة عمله

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر لدى اليابان، أيمن كامل، محافظ طوكيو "يوريكو كويكى"، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالعاصمة اليابانية، حيث قام بتهنئتها على النجاح الكبير الذى تحقق فى دورتى الألعاب الأولمبية والبارالمبية اللتان استضافتهما طوكيو خلال الصيف الماضى، خاصة وأن إقامة تلك الفعالية الرياضية الهامة قد واجهت الكثير من التحديات فى ضوء أزمة انتشار فيروس "كورونا".





وتطرق السفير إلى ما تحقق من نجاحات على صعيد العلاقات الثنائية المصرية اليابانية على مدى السنوات الـ 4 الماضية، بما يشمل التعاون فى مجال التعليم إلى جانب العديد من المشروعات التنموية فى مختلف المجالات، فضلا عن نجاح جهود السفارة فى رفع الحظر اليابانى المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من الموالح ودخول أول شحنة برتقال إلى الأسواق اليابانية منذ أكثر من 30 عاما. من جانبها، أشادت محافظ طوكيو بما بذلته السفارة من جهود حثيثة خلال السنوات القليلة الماضية على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع تتسق مع ما يربط بين الدولتين من أواصر متميزة وتاريخية، مضيفة أن ما قام به السفير المصرى من مجهودات فى هذا الصدد كان له أكبر الأثر فى تعزيز التعاون بين الجانبين.

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