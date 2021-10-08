كيروش يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا

يفاضل البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بين الثنائى طارق حامد وعمرو السولية، للمشاركة بجانب محمد الننى في وسط ملعب الفراعنة خلال لقاء ليبيا المرتقب والمقرر إقامته في التاسعة مساءً ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الدفع بمحمد أبو جبل بشكل أساسي في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بدلًا من محمد الشناوي، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعه منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر ،تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في اول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الاداء الضعيف في مباراتي انجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الاول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتاكيد علي قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وانجولا ،وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الان في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا .