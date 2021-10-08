وزارة الداخلية تعلن بدء التشغيل التجريبى لـ"مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لـ"مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون تمهيداً لافتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون. ومن المقرر توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل.

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