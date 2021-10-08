طقس حار نسبيًا والقاهرة 30

نرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها اليومي.

دوت الخليج

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن البلاد ستشهد ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث أن درجات الحرارة ستزيد بمقدار درجتين على شمال البلاد وأيضًا شمال الصعيد.

أخبار حالة الطقس اليوم

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

وأضافت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، من خلال الصفحة الرسمية لها، على «فيس بوك»، أن الطقس نهارًا سيكون حارًا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأيضًا يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بينما ستتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ووفقًا لما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجة حرارة القاهرة اليوم بالنسبة للعظمى 30 والصغرى 20.