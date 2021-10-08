/655002/أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-مصر-تواجه-ليبيا-ضمن-تصفيات-أفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بجانب تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعتبر مباراة مصر وليبيا هي الأهم اليوم ولابد من تحقيق الفوز لأبناء الفراعنة من أجل ضمان المنافسة على صدارة المجموعة.

بينما في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، تأتي المباراة الهامة بين ألمانيا ورومانيا.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة لأهم المباريات.

-تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:

-مصر ضد ليبيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

-الجزائر ضد النيجر، وتقام في تمام التاسعة مساء، على ملعب مصطفى تشاكر، وتبث عبر قناة الفيفا الرسمية عبر يوتيوب.

-جيبوتي ضد بوركينا فاسو، وتقام في تمام التاسعة مساء.

-أنجولا ضد الجابون، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

-الكاميرون ضد موزمبيق، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

-مالاوي ضد ساحل العاج، تقام في تمام الثالثة عصراً.

جميع مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، تبث عبر قناة الفيفا الرسمية عبر يوتيوب.

-تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

-جبل طارق ضد الجبل الأسود، وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع وتبث عبر بين سبورت2.

-لاتفيا ضد هولندا، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتبث عبر بين سبورت2 بريميم وبتعليق سوار الذهب.

-تركيا ضد النرويج، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت3 بريميم وبتعليق جواد بدة.

-ألمانيا ضد رومانيا، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت1 بريميم، وبتعليق سوار الذهب.

-أيسلندا ضد أرمينيا، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت2 إتش دي، وبتعليق أحمد المعمري.

-ليشتتشتاين ضد مقدونيا الشمالية، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت3 إتش دي، وبتعليق أحمد فؤاد.

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-قبرص ضد كرواتيا، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت1 إكسترا، وبتعليق نوفل باشي.

-مالطة ضد سلوفينيا، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت1 إتش دي وبتعليق محمد السعدي.

-روسيا ضد سلوفاكيا، وتقام في تمام التاسعة إلا ربع، وتبث عبر بين سبورت2 إكسترا، وبتعليق محمد بركات.